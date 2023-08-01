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13:36, 1 августа 2023Интернет и СМИ

На популярного блогера составили протокол за дискредитацию российской армии

В суд Москвы поступил протокол в отношении блогера Шпака за дискредитацию ВС РФ

Фото: @sashashpakofficial

В Тверской районный суд Москвы поступил протокол в отношении популярного российского блогера Александра Шпака за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, протокол был составлен на Шпака за то, что в соцсетях он резко высказывался о российских военных. Дата заседания по делу пока не назначена.

Отмечается, что с 2022 года блогер проживает в Турции.

Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Стал известен в сети благодаря своей необычной внешности: он перенес множество пластических операций, сделал перманентный макияж глаз, покрыл большую часть тела татуировками.

В феврале Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как КраСава, за дискредитацию российской армии. Блогера обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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    Евгения Наумова
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