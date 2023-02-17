Известного блогера оштрафовали за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал блогера Евгения Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как «КраСава», оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Соответствующее решение в пятницу, 17 февраля, вынес Тверской районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Савина признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», блогер в декабре 2022 года на YouTube с помощью видео распространил информацию, направленную на негативное отношение к спецоперации на Украине.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в суде. Савин получил максимальное наказание, предусмотренное за это правонарушение для граждан.

О том, что в отношении блогера возбудили административное дело о дискредитации российской армии, стало известно в январе. Уточнялось, что Савин еще в мае покинул Россию, объяснив это своей общественной позицией.

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил России, в марте 2022 года. Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам в таком случае придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.