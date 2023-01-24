Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:25, 24 января 2023Интернет и СМИ

На известного блогера завели дело за дискредитацию российской армии

На блогера Евгения Савина завели дело за дискредитацию российской армии
Евгений Савин

Евгений Савин. Кадр: КраСава / YouTube

На известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как «КраСава», завели дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тверской суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Савина 23 января. Уточняется, что дата заседания еще не назначена. Блогер обвиняется в совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В мае 2022 года Савин покинул Россию. Блогер объяснил эмиграцию своей общественной позицией. Экс-футболист играл в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Спортсмен завершил карьеру в 2015 году, после чего начал снимать видео на YouTube. В 2020 году он объявил о создании футбольного клуба «Красава», который стал выступать во Втором дивизионе первенства России.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о российских военнослужащих 4 марта. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу
Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы
Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях
Илон Маск резко разбогател
Датский клуб отказался от матча с ЦСКА
Стало известно о возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России
Минобороны России показало бой «Терминатора» с техникой ВСУ
Парикмахер раскрыл опасные последствия мытья головы в одни и те же дни недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.