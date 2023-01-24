На известного блогера завели дело за дискредитацию российской армии

На блогера Евгения Савина завели дело за дискредитацию российской армии

На известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как «КраСава», завели дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тверской суд Москвы зарегистрировал дело в отношении Савина 23 января. Уточняется, что дата заседания еще не назначена. Блогер обвиняется в совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В мае 2022 года Савин покинул Россию. Блогер объяснил эмиграцию своей общественной позицией. Экс-футболист играл в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Спортсмен завершил карьеру в 2015 году, после чего начал снимать видео на YouTube. В 2020 году он объявил о создании футбольного клуба «Красава», который стал выступать во Втором дивизионе первенства России.

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