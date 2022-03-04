Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

УК России дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до полутора миллиона рублей.

В то же время нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды, будет наказываться сроком до 10 лет тюрьмы или штрафом до пяти миллионов рублей. Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы. Также главой России был подписан закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Данный закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Отмечается, что если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. В то же время должностным лицам в таком случае придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

В то же время если дискредитирующие действия сопровождаются призывами к незаконным акциям и создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и общественной безопасности, то предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

4 марта депутаты Государственной Думы на фоне ситуации на Украине одобрили в третьем, окончательном чтении законы об ужесточении наказания за призывы к введению санкций против России, за распространение фейков о вооруженных силах страны, а также расширили действие «закона Димы Яковлева».

Ответственность за призывы к санкциям

Путин также подписал закон об ответственности за призывы к введению санкций против России. В Уголовный кодекс России была добавлена статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», которая распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

3 года лишения свободы Срок наказания за призывы к санкциям против России

Наказание по ней предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также возможно наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ до 3 лет, ареста до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Санкции за нарушение прав россиян

Помимо этого, российский лидер подписал закон о возможности применения санкций против граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления.

4 марта поправки, расширяющие действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получившего неофициальное название «закона Димы Яковлева», также были приняты депутатами в третьем, окончательном чтении.

Теперь закон распространяет запрет на въезд в Россию не только для граждан США, но и всех иностранцев и лиц без гражданства, причастных к нарушениям «основополагающих прав и свобод человека» или совершению преступления в отношении россиян за рубежом.

Кроме запрета на въезд в страну, среди ограничительных мер — арест в России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановка деятельности на территории страны находящихся под их контролем юридических лиц, полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

При этом закон не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рубежом.

