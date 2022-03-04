Госдума одобрила ужесточение законодательства на фоне ситуации на Украине

Депутаты Государственной Думы на фоне ситуации на Украине одобрили в третьем, окончательном чтении законы об ужесточении наказания за призывы к введению санкций против России, за распространение фейков о вооруженных силах страны, а также расширили действие «закона Димы Яковлева». Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает ТАСС.

За фейки о военных и армии может быть введено наказание до 15 лет тюрьмы

Инициативу о наказании за фейки о Вооруженных силах России также одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно новому закону, распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России под видом достоверных сообщений наказывается штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Если при распространении фейка использовалось служебное положение, а также если преступление было совершено группой лиц или группой лиц «с искусственным созданием доказательств», наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

15 лет лишения свободы максимальный срок наказания за фейки о Вооруженных силах России

За призывы к санкциям против России может грозить до трех лет

Поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ статьей «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», были приняты 4 марта также сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно новому закону, за призывы к санкциям против России грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до полугода, а также лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

3 года лишения свободы грозит за призывы к санкциям против России

Соответствующая статья УК РФ будет применяться в отношении россиян, которые ранее в течение года были привлечены к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Расширение действия «закона Димы Яковлева»

Поправки, расширяющие действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получившего неофициальное название «закона Димы Яковлева», также были приняты депутатами в третьем, окончательном чтении.

В чем суть «закона Димы Яковлева» Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека. Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека». Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних. Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России. Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.

Теперь закон распространяет запрет на въезд в Россию не только для граждан США, но и всех иностранцев и лиц без гражданства, причастных к нарушениям «основополагающих прав и свобод человека» или совершению преступления в отношении россиян за рубежом.

Кроме запрета на въезд в страну, среди ограничительных мер — арест в России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановка деятельности на территории страны находящихся под их контролем юридических лиц, полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

При этом закон не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рубежом.

Принятый в 2012 году «закон Димы Яковлева» стал ответом на «акт Магнитского», согласно которому властями США вводились санкции для нарушавших права человека россиян и организаций из России. В 2018 году в «закон Димы Яковлева» уже вносились поправки, распространившие его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы.