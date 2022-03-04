Госдума расширила «закон Димы Яковлева»
Госдума расширила «закон Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»), приняв поправки в него в третьем чтении. Об этом сообщается на ее сайте.
Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.
Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».
Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних.
Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.
Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.
Поправки предполагают запрет на въезд в Россию не только для граждан США, но и всех иностранцев и лиц без гражданства причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека или совершению преступления в отношении россиян за рубежом.
Среди санкционных мер — запрет на въезд в Россию, арест на территории страны финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановка деятельности на территории России находящихся под их контролем юридических лиц, полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
При этом закон не предусматривает расширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности на территории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рубежом.
«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году в ответ на «акт Магнитского», по которому были введены санкции для нарушавших права человека россиян и организаций из России. В 2018 году депутаты решили внести поправки в закон и распространить его на тех, кто вмешивается в российские выборы.