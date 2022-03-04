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Госдума расширила «закон Димы Яковлева»

Госдума приняла в третьем чтении поправки в «закон Димы Яковлева»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Госдума расширила «закон Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»), приняв поправки в него в третьем чтении. Об этом сообщается на ее сайте.

В чем суть «закона Димы Яковлева»

Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.

Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».

Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних.

Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.

Поправки предполагают запрет на въезд в Россию не только для граждан США, но и всех иностранцев и лиц без гражданства причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека или совершению преступления в отношении россиян за рубежом.

Среди санкционных мер — запрет на въезд в Россию, арест на территории страны финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановка деятельности на территории России находящихся под их контролем юридических лиц, полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

При этом закон не предусматривает расширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности на территории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рубежом.

«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году в ответ на «акт Магнитского», по которому были введены санкции для нарушавших права человека россиян и организаций из России. В 2018 году депутаты решили внести поправки в закон и распространить его на тех, кто вмешивается в российские выборы.

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Майя Гавашели
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