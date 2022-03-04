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Госдума приняла закон о наказании за призывы к санкциям против России

Депутаты ГД приняли закон о штрафах и лишении свободы за призывы к санкциям против России

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за призывы к введению санкций против России. Об этом сообщается на думском сайте.

Уточняется, что Уголовный кодекс дополнят статьей «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». Согласно документу, призывы к санкциям против России будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, наказанием за призывы к ограничениям в отношении России могут быть принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до полугода, а также лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Соответствующая статья будет применяться в отношении россиян, которые ранее в течение года были привлечены к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

4 марта Госдума единогласно одобрила законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Так, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

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Сергей Истомин
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