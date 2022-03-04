Путин подписал закон о санкциях для нарушающих права россиян иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно документу, ограничительные меры теперь могут применяться российскими властями не только против граждан США, как это было раньше, согласно закону от 2012 года, но и в отношении граждан других государств.

Ранее сообщалось, что 25 февраля состоялось экстренное заседание рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по противодействию распространению недостоверной информации в интернете. Его провели в связи с тем, что с началом военной операции по защите ДНР и ЛНР социальные сети и мессенджеры наполнились фейковыми сообщениями