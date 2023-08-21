На популярного блогера составили еще один протокол за дискредитацию ВС России

В суд Москвы поступил еще один протокол в отношении Шпака за дискредитацию ВС РФ

В Тверской районный суд Москвы поступил еще один протокол на популярного российского блогера Александра Шпака за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

По данным канала, всего в отношении Шпака зарегистрированы пять протоколов. Поводом для составления протоколов стали его негативные высказывания о российских военных в соцсетях.

Первые два административных дела по статьям за дискредитацию ВС России в отношении блогера поступили в столичный суд 1 августа.

В феврале Тверской суд Москвы оштрафовал за дискредитацию российской армии блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, известного также как «КраСава». Его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Александр Шпак — российский блогер и бодибилдер, который прославился в сети благодаря своей необычной внешности: он сделал перманентный макияж глаз, перенес несколько пластических операций, а также покрыл большую часть тела татуировками. С 2022 года блогер проживает в Турции.