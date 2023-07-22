Российская певица пожаловалась на работу пластического хирурга Киркорова

Российская поп-певица Слава показала шрамы на груди после пластики у хирурга Киркорова

Российская поп-певица Слава пожаловалась на работу пластического хирурга Киркорова Тимура Хайдарова. Соответствующие истории она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 43-летней звезды, она прибегала к хирургическому вмешательству в нескольких зонах тела. «Он мне сделал замечательную операцию по всему телу, убрал животик, ножки, ручки, все лишнее. Но очень большой вопрос был по поводу груди. Я не хочу, чтобы у вас было то же самое с грудью», — заявила артистка.

Затем она знаменитость показала результат работы хирурга после манипуляций. На размещенных кадрах видно, что на груди Славы присутствовали большие шрамы. «Когда я сняла лифчик через месяц после операции, я просто обалдела. Швы ужаснейшие», — посетовала она.

Как утверждает певица, другие артисты, столкнувшиеся с похожей проблемой после работы Хайдарова, не могут признаться в последствиях, поскольку дорожат своей репутацией. «Просто хочу сказать вам, что грудь у него делать не надо», — предупредила Слава.

Ранее в июле Филипп Киркоров показал кубики пресса после пластики. На видео артист приподнял край наряда и продемонстрировал результат перенесенного хирургического вмешательства.