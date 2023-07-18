Филипп Киркоров показал кубики пресса после пластики

Певец Филипп Киркоров показал кубики пресса после пластической операции на животе

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров показал кубики пресса после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на странице актрисы и телеведущей Аллы Михеевой в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

56-летний певец предстал перед камерой в костюме, оформленном расписными узорами синего цвета. Его образ при этом дополнила белая шляпа и повязанный вокруг головы платок. На видео артист приподнял край наряда и продемонстрировал результат перенесенного хирургического вмешательства.

В июне звездный хирург Тимур Хайдаров поделился роликом, в котором был запечатлен Киркоров. На размещенных кадрах было видно, что на животе звезды присутствует горизонтальная полоса.

Позже Хайдаров объяснил появление данного дефекта на теле Киркорова. По словам врача, ему делали надрез, когда выкачивали из живота жировую прослойку. На данный момент швы находятся на стадии заживления.