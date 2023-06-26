Киркоров показал шрам на животе после пластики со словами «это не финал»

Певец Филипп Киркоров показал шрам на животе после пластики со словами «это не финал»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров показал шрам на животе после пластической операции со словами «это не финал». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) хирурга Тимура Хайдарова.

Врач записал видео в сторис, на котором запечатлен 56-летний певец в облегающей темно-синей кофте и приспущенных джинсах, из-под которых виднеются трусы-боксеры. В середине ролика артист приподнял одежду. На размещенных кадрах видно, что на животе звезды присутствует след после хирургического вмешательства в виде горизонтальной полосы.

«Ничего не осталось. Это не финал», — заявил он.

В мае Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать одробности.