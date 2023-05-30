Филипп Киркоров вновь посетил пластического хирурга с фразой «лучшее впереди»

Певец Филипп Киркоров вновь посетил пластического хирурга Тимура Хайдарова

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу с фразой «лучшее впереди». Соответствующее сторис появилось в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певец предстал в обществе звездного доктора Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать ее подробности.

«У нас все самое лучшее впереди и спереди и в руках этого потрясающего мастера», — заявил 56-летний музыкант.

В марте Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. 55-летний певец признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании.