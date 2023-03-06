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11:55, 6 марта 2023Ценности

Киркоров раскрыл отношение к новой внешности после пластических операций

Киркоров поделился впечатлениями от пластики со словами «совсем другое ощущение себя»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. Интервью с ним публикует Starhit.

55-летний певец признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании. «Наверно, пришло время внести коррекцию в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням», — пояснил он.

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Знаменитость также раскрыл свое отношение к новой внешности после пластики. «Трехмесячный труд дал такой результат, который дает мне возможность летать по сцене, парить, готовиться к концертам. Это совсем другое ощущение себя на сцене, — заключил Киркоров. — Это своего рода какая-то жертва, которую я приношу. Это работа над собой. Это больно. Это непросто».

В январе косметолог Татьяна Стрыгина подсчитала стоимость пластических операций на лице Киркорова. Специалист предположила, что артист мог сделать подтяжку лица. В данном случае для восстановления после медицинского вмешательства делают биоревитализацию, инъекции ботулотоксинов и филлеров, а также липофилинг. По ее словам, цена данных манипуляций составляет от 350 тысяч до одного миллиона рублей.

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Карина Черных
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