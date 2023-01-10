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16:17, 10 января 2023Ценности

Косметолог подсчитала стоимость пластических операций на лице Киркорова

Косметолог Стрыгина: на круговую подтяжку лица Киркоров мог потратить до миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Косметолог Татьяна Стрыгина подсчитала стоимость пластических операций на лице российского певца Филиппа Киркорова. Комментарий эксперта приводит портал Woman.ru.

По словам специалистки, исполнитель ранее говорил о посещении им пластического хирурга, результаты работы которого, по ее мнению, стали видны к настоящему моменту. Так, она предположила, что артист мог сделать подтяжку лица. В данном случае для восстановления после медицинского вмешательства делают биоревитализацию, инъекции ботулотоксинов и филлеров, а также липофилинг. «У него [Киркорова] крупное лицо, ему также показана альтеротерапия — это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Очень часто его делают прямо во время операций», — пояснила Стрыгина.

В то же время косметолог высказалась о сумме, которую певец мог потратить на преображение. «Это, конечно, смотря где делать, но такое лицо стоит ближе к миллиону. Цена будет зависеть от уровня клиники. Круговая подтяжка — это где-то от 350 тысяч и до 1 миллиона [рублей]. И еще дополнительно другие процедуры. Но я думаю, что Филипп Киркоров делает это не в России», — заявила она.

Ранее в январе Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео. Исполнитель приближается к камере, демонстрируя лицо без морщин, с четким овалом и высоко поднятыми бровями.

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Алина Гостева
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