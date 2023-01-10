Косметолог подсчитала стоимость пластических операций на лице Киркорова

Косметолог Стрыгина: на круговую подтяжку лица Киркоров мог потратить до миллиона рублей

Косметолог Татьяна Стрыгина подсчитала стоимость пластических операций на лице российского певца Филиппа Киркорова. Комментарий эксперта приводит портал Woman.ru.

По словам специалистки, исполнитель ранее говорил о посещении им пластического хирурга, результаты работы которого, по ее мнению, стали видны к настоящему моменту. Так, она предположила, что артист мог сделать подтяжку лица. В данном случае для восстановления после медицинского вмешательства делают биоревитализацию, инъекции ботулотоксинов и филлеров, а также липофилинг. «У него [Киркорова] крупное лицо, ему также показана альтеротерапия — это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Очень часто его делают прямо во время операций», — пояснила Стрыгина.

В то же время косметолог высказалась о сумме, которую певец мог потратить на преображение. «Это, конечно, смотря где делать, но такое лицо стоит ближе к миллиону. Цена будет зависеть от уровня клиники. Круговая подтяжка — это где-то от 350 тысяч и до 1 миллиона [рублей]. И еще дополнительно другие процедуры. Но я думаю, что Филипп Киркоров делает это не в России», — заявила она.

Ранее в январе Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео. Исполнитель приближается к камере, демонстрируя лицо без морщин, с четким овалом и высоко поднятыми бровями.