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18:17, 9 января 2023Ценности

Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео

Российский певец Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео

Кадр: видео @vshelyagova

Российский певец Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео. Соответствующий ролик появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) жены владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктории Шеляговой.

На размещенных кадрах артист запечатлен в черном наряде — кепке, рубашке, туфлях и брюках. Исполнитель приближается к камере, демонстрируя лицо без морщин, с четким овалом и высоко поднятыми бровями. Шелягова отметила, что данное видео было опубликовано без применения фильтров.

Пользователи сети отреагировали на внешность звезды в комментариях. «Хирург [российского эстрадного певца] Стаса Михайлова поработал. И бровист один», «У Филиппа новые брови», «Филиппа тоже прооперировали. Что Михайлов, что Киркоров — скоро все [будут] на одно лицо», «Странные у него брови», «Филиппа не узнать», — написали юзеры. О преображении певца также высказалась журналистка Алена Жигалова. «Поздравляем доктора с блестящим результатом», — приводит ее слова KP.RU.

В июле прошлого года Киркоров раскрыл секрет своей красоты. Артист признался, что регулярно посещает косметолога, чтобы с возрастом сохранять презентабельный внешний вид.

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Карина Черных
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