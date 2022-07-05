Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

55-летний Филипп Киркоров раскрыл секрет красоты

Певец Филипп Киркоров признался, что регулярно посещает косметолога и соблюдает диету
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет своей красоты. Соответствующую информацию приводит «Пятый канал».

Артист признался, что регулярно посещает косметолога, чтобы с возрастом сохранять презентабельный внешний вид. «Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись. Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы», — пояснил он

Кроме того, певец добавил, что держать тело в форме после похудения на 30 килограммов ему помогает сон и соблюдение диеты. Так, Киркоров заявил, что ограничивает употребление мучных продуктов и газированных напитков. При этом он указал, что не курит и не пьет алкоголь.

В мае Киркоров назвал способ, с помощью которого ему удается чувствовать себя молодым и поддерживать тело в тонусе. «После 50 для меня начался обратный отсчет — этот хороший рецепт по сохранению молодости придумал не я, а [певица] Алла Пугачева. Она сказала: "На следующий день рождения мне не 51, а 49". Это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться», — рассказал артист.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Минобороны рассказало об ударах по целям ВСУ в Харькове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.