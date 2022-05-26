Филипп Киркоров раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров назвал «обратный отсчет» секретом молодости Аллы Пугачевой

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет молодости эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился с изданием Teleprogramma.Pro на ежегодной премии «Прорыв года 2022».

Артист назвал журналистам портала способ, с помощью которого ему удается чувствовать себя молодым и поддерживать тело в тонусе. «После 50 для меня начался обратный отсчет — этот хороший рецепт по сохранению молодости придумал не я, а Алла Пугачева. Она сказала: "На следующий день рождения мне не 51, а 49". Это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться», — рассказал Киркоров.

По словам звезды, если придерживаться упомянутому суждению, то через два года Пугачевой исполнится всего 25 лет. Артист добавил добавил, что Примадонна полностью соответствует данному возрасту вопреки реальному.

Раннее в мае российский хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет красоты 73-летней Аллы Пугачевой. Специалист предположил, что выглядеть молодо в свои годы исполнительнице помогают разнообразные пластические операции. Так, по словам врача, знаменитость стала привлекательнее, сделав подтяжку шеи, подбородка, овала лица, области скул, а также скорректировав с помощью данной процедуры среднюю зону лица и нижние веки. Кроме того, как предполагает Плахотин, звезда улучшила внешность посредством блефаропластики верхних век.

