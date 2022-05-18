Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский хирург раскрыл секрет красоты Пугачевой в 73 года

Хирург Плахотин предположил, что секретом красоты Пугачевой стала подтяжка лица

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет красоты советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Комментарий эксперта приводит портал BLITZ+.

Специалист предположил, что выглядеть молодо в 73 года исполнительнице помогают разнообразные пластические операции. Так, по словам Плахотина, звезда стала привлекательнее, сделав подтяжку шеи, подбородка, овала лица, области скул, а также скорректировав с помощью данной процедуры среднюю зону лица и нижние веки. Кроме того, знаменитость улучшила внешность посредством блефаропластики верхних век, отметил собеседник издания.

«И "подгелена", и "подмазана". Выглядит шикарно. Она очень хорошо похудела, пузо убралось. Дай бог ей такой остаться, и здоровья ей», — заключил медик.

Ранее в мае стало известно, что Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Отмечалось, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы и называть так коллекторские агентства. При этом сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США
Кадыров заявил о способности чеченцев в одиночку завершить СВО на Украине
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Названы способы защитить сад и огород от птиц
Экс-ведущий Top Gear предсказал миру каннибализм из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.