Российский хирург раскрыл секрет красоты Пугачевой в 73 года

Хирург Плахотин предположил, что секретом красоты Пугачевой стала подтяжка лица

Российский пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл секрет красоты советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Комментарий эксперта приводит портал BLITZ+.

Специалист предположил, что выглядеть молодо в 73 года исполнительнице помогают разнообразные пластические операции. Так, по словам Плахотина, звезда стала привлекательнее, сделав подтяжку шеи, подбородка, овала лица, области скул, а также скорректировав с помощью данной процедуры среднюю зону лица и нижние веки. Кроме того, знаменитость улучшила внешность посредством блефаропластики верхних век, отметил собеседник издания.

«И "подгелена", и "подмазана". Выглядит шикарно. Она очень хорошо похудела, пузо убралось. Дай бог ей такой остаться, и здоровья ей», — заключил медик.

Ранее в мае стало известно, что Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Отмечалось, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы и называть так коллекторские агентства. При этом сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.