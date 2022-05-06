Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку для продажи оружия и косметики

Певица Алла Пугачева зарегистрировала новую торговую марку для продажи оружия и косметики

Советская и российская певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Находящаяся в настоящее время в Израиле 73-летняя народная артистка регистрирует новый бренд в России. Отмечается, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы, называть так коллекторские агентства.

Сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал причину отъезда Аллы Пугачевой из России. Он рассказал, что Примадонна отправилась в Израиль из-за своего мужа Максима Галкина. «Алла — пожилой человек, она поехала за своим мужем. Про страну она нигде и ничего плохого не сказала. Это тоже надо заметить. У нее выбора не было», — пояснил Шаляпин.

