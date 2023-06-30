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11:34, 30 июня 2023Ценности

Пластический хирург объяснил появление шрама на животе Киркорова

Пластический хирург Хайдаров: шрам на животе Киркорова остался после выкачивания жира

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский пластический хирург Тимур Хайдаров объяснил появление шрама на животе поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Соответствующий материал появился на сайте издания Super.

Ранее медик опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, на котором 56-летний певец приподнял свою кофту и показал след от хирургического вмешательства в виде горизонтальной полосы.

По словам врача, Киркорову делали надрез, когда выкачивали из его живота жировую прослойку. На данный момент швы находятся на стадии заживления. «Потом сосудики прорастают, [появляются] покраснения, и на каждой есть определенные последствия. Поэтому, я думаю, годик, и рубца видно не будет», — рассказал он.

При этом Хайдаров отметил, что артист придерживается его рекомендаций, но иногда поддается слабостям. «Подождите немножечко, мы скоро поделимся фотографиями того, что было до. Как говорит Филипп, нет предела совершенству, нет предела красоте», — заключил собеседник издания.

В мае Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать подробности.

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    Карина Черных
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