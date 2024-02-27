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18:31, 27 февраля 2024Культура

Московский продюсер умер после пластической операции у звездного хирурга

Продюсер Гаврилов скончался после пластической операции у хирурга Хайдарова

Фото: Adhy Savala / Unsplash

Московский продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер после перенесенной пластической операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в учреждении IQ Plastique доктора Хайдарова. По данным издания, 17 февраля Гаврилов перенес хирургическое вмешательство, после чего был выписан из клиники и отправлен домой. Спустя три дня бизнесмен почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации продюсер отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и умер.

По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после резекции желудка. Близкие Гаврилова утверждают, что инфекцию ему занесли во время операции — они намерены подать в суд, чтобы Хайдаров понес ответственность за смерть пациента. Отмечается, что сам хирург пока не комментировал ситуацию: в феврале он сообщал, что Росздравнадзор не выявил нарушений в IQ Plastique.

Ранее Хайдаров опроверг слухи о закрытии своей клиники.

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      Анастасия Астахова
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