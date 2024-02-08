Скандальный хирург Хайдаров опроверг слухи о закрытии своей клиники

Хирург Хайдаров: клиника продолжит работу после проверки Росздравнадзора

Скандальный российский хирург Тимур Хайдаров опроверг слухи о закрытии своей клиники. Соответствующий комментарий публикует Super.

7 февраля Росздравнадзор закончил проверку клиники доктора Хайдарова IQPLASTIQUE, после чего медучреждение продолжит свою работу.

«Действительно, проверка окончена, выявлено несколько нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время. Клиника продолжает свою работу. Я вообще не понимаю такого "пристального" внимания к проверке именно нашей клиники. Сотрудники РЗН делают свою работу и проверяют множество клиник. Я и раньше говорил, что проверка идет, но бояться нам нечего, у нас все в порядке, по закону», — заявил доктор.

Ранее Хайдаров закрыл свою клинику. Как сообщала «Газета.ru», компания ООО «Русская медицина», принадлежащая врачу, ликвидирована 15 января текущего года.