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19:06, 1 февраля 2024Ценности

Звездный хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику

Звездный хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику ООО «Русская медицина»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звездный хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

Как сообщает издание, компания ООО «Русская медицина», принадлежащая доктору, ликвидирована 15 января текущего года. Такие данные следуют из документов, которые оказались в распоряжении журналистов.

В ноябре 2023 года Тимур Хайдаров обеднел на 6,2 миллиона рублей.

Российские певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала певица Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

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      Екатерина Ештокина
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