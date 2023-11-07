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18:19, 7 ноября 2023Ценности

Звездный хирург Тимур Хайдаров обеднел на 6,2 миллиона рублей

Звездный хирург Тимур Хайдаров обеднел на 6,2 миллиона рублей из-за клиники жены

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Звездный хирург Тимур Хайдаров обеднел на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Известно, что врач работает в клинике «Ай Кью Пластик», где учредителем числится его жена Светлана Сильваши. По данным финансовой отчетности, которые оказались в распоряжении журналистов, отмечается, что в 2022 году Хайдаров потерял из-за этого бизнеса 6,2 миллиона рублей, несмотря на выручку в 52 миллиона рублей.

Кроме того, уточняется, что до сентября этого года он был владельцем медицинской организации «Кьюлаб». Так, за 2022 год ее выручка составила 4,1 миллиона рублей, а прибыль — 158 тысяч рублей. Также Хайдаров зарабатывает на компании «Русская медицина», о финансовом состоянии которой пока неизвестно.

Российские певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала певица Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

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      Карина Черных
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