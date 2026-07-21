Раскрыты детали жестокого убийства британского политика

Independent: Убийца Энн Уиддкомб нанес ей 21 удар молотком и похитил кошелек

Обвиняемый в убийстве бывшего депутата парламента Великобритании Энн Уиддкомб, по версии следствия, нанес ей 21 удар молотком по голове, после чего похитил кошелек. Об этом сообщает The Independent.

По версии следствия, 28-летний Джошуа Керри приехал к дому Энн Уиддкомб 8 июля. Камера дверного звонка зафиксировала его автомобиль у дома, а запись с камеры в прихожей показала, что она в этот момент обедала на кухне. После того как мужчина вошел в дом, он, как утверждает обвинение, спросил у нее, есть ли банковские карты и документы.

Следствие считает, что после этого обвиняемый нанес Уиддкомб 21 удар молотком по голове, а затем столкнул ее со стула на пол и похитил кошелек. Всего в доме Керри провел около двух минут.

Во время обыска у подозреваемого нашли молоток и черные перчатки, на которых, по данным обвинения, была обнаружена ДНК погибшей.

Уиддкомб была бывшим депутатом парламента Великобритании и представляла округ Мейдстоун в течение 23 лет. Она занимала посты в правительстве премьер-министра Джона Мейджора, включая должность министра по делам тюрем, а после ухода из Консервативной партии в 2019-м присоединилась к Reform UK, где с 2023 года отвечала за вопросы миграции.

Ранее мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте. Мужчину спасли прохожие, вызвав полицию. По данным агентства, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.