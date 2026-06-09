Мигрант попытался отрезать голову британцу

Reuters: Мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте

Мигрант из Судана пытался отрезать голову британцу в Белфасте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что мужчину спасли прохожие, вызвав полицию. По данным агентства, состояние пострадавшего оценивает как тяжелое. По данным ТАСС, британец получил серьезные ранения лица, шеи и спины. Нападавший задержан. Ведется следствие с целью установить его мотивы.

Ранее в Петрозаводске двух вступившихся за девушек россиян мигранты жестко избили на перекрестке. Нападавшие с силой били потерпевших руками и ногами преимущественно по голове.

До этого в Екатеринбурге мигрант напал на сотрудника МЧС, вступившегося за женщину после ДТП. Конфликт также попал на видео.