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13:19, 16 января 2024Россия

Мигрант напал на вступившегося за россиянку после ДТП спасателя и попал на видео

В Екатеринбурге мигрант ударил спасателя, вступившегося за женщину после ДТП

В Екатеринбурге мигрант напал на сотрудника МЧС, вступившегося за женщину после ДТП. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На кадрах видно, как на месте аварии с участием двух машин стоят несколько человек, включая спасателей. В ходе спора один из мужчин ударил представителя МЧС кулаком в область головы.

Инцидент произошел 10 января в районе улицы Титова, сообщил на своем сайте Следственный комитет по Свердловской области. Как выяснило ведомство, после столкновения двух легковых автомобилей между находившимися в них людьми началась перепалка, в ходе которой несколько мужчин проявили агрессию к женщине. В этот момент мимо места ДТП проезжали сотрудники МЧС, которые решили вступиться за россиянку.

По информации ведомства, мужчиной, ударившим спасателя, оказался 35-летний гражданин Азербайджана. Ему предъявили обвинение по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд принял решение арестовать мигранта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве безбилетный мигрант ударил по лицу женщину-контролера в вестибюле станции метро «Комсомольская». Конфликт начался после того, как пятеро мужчин решили пройти через турникеты, не оплатив проезд. Нарушителей заметила сотрудница метро, которая потребовала предоставить документы. Один из иностранцев сначала отдал женщине свой паспорт, однако тут же ударил россиянку рукой по носу и забрал удостоверение личности.

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      Константин Лысяков
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