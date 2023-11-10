Мигрант ударил в нос женщину-контролера в метро Москвы и попал на видео

В Москве безбилетный мигрант ударил в нос женщину-контролера в метро

В Москве безбилетный мигрант ударил в нос женщину-контролера в вестибюле станции метро «Комсомольская». Об этом пишет «МК».

По информации издания, конфликт начался после того, как пятеро мужчин решили пройти через турникеты, не оплачивая проезд, однако были замечены сотрудницей метро, которая потребовала их предоставить документы. Один из мигрантов сначала отдал женщине свой паспорт, однако тут же ударил россиянку рукой в нос и забрал удостоверение личности.

Свидетелем произошедшего стал один из пассажиров. Он привлек внимание окружающих, и они не позволили нарушителям скрыться. Разговор россиян с мигрантами попал на видео. На кадрах также видно пострадавшую, которая держится за лицо.

В результате на место происшествия прибыла полиция, которая задержала кавказцев.

Ранее безбилетный гражданин Узбекистана напал на женщину-контролера в столичном автобусе. Мужчина нанес россиянке удар в область головы и сбежал. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.