В Москве безбилетный мигрант напал на женщину-контролера в автобусе и сбежал

В Москве гражданин Узбекистана напал на контролера в автобусе и сбежал

В Москве гражданин Узбекистана напал в автобусе на женщину-контролера. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК) в Telegram.

По информации ведомства, сотрудница учреждения «Организатор перевозок» остановила мигранта за безбилетный проезд. В результате начался конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину и сбежал. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас иностранца разыскивает полиция.

Столичная прокуратура опубликовала в Telegram видео с моментом нападения мигранта на женщину. На записи видно, как контролер подходит к сидящему мужчине, но тот резко встает и наносит женщине удар в район головы.

В прокуратуре подчеркнули, что взяли расследование уголовного дела под свой контроль. Гражданину Узбекистана грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мигранты дважды жестоко избили администратора компьютерного клуба в Ростове-на-Дону. Как стало известно, иностранцы кричали, разбрасывали джойстики и хамили другим гостям. Администратор попросил шумных гостей покинуть помещение. В ответ на мужчину напали. Позже один из агрессоров снова избил администратора. У мужчины диагностировали отек мозга и повреждение костей черепа. Сейчас за его жизнь борются врачи.

