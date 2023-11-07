Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 7 ноября 2023Россия

Мигранты дважды избили россиянина в компьютерном клубе и попали на видео

«112»: в Ростове мигранты дважды избили администратора компьютерного клуба

В Ростове-на-Дону мигранты дважды жестоко избили администратора компьютерного клуба. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно, как мужчина разговаривает с иностранцем на пороге. Когда аргументы закончились, последний ударил сотрудника компьютерного клуба по лицу. Россиянин упал и ударился головой о кафельный пол.

Как выяснило издание, все произошло в ростовском клубе на улице Космонавтов. Пришедшая компания молодых людей не собиралась играть: они кричали, разбрасывали джойстики, хамили другим гостям. Администратор попросил шумных визитеров покинуть помещение. В ответ на мужчину напали.

Чуть позже один из агрессоров снова избил администратора. У пострадавшего были раздроблены кости черепа, начался отек мозга. За его жизнь борются врачи.

Обидчиков россиянина пока не удалось найти.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мигранта, который избил 25-летнюю сожительницу и ударил ее ножом в грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Переодетых в омоновцев для розыгрыша россиян оштрафовали

      Назван срок полноценного возобновления работы завода Nissan

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости