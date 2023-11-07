Мигранты дважды избили россиянина в компьютерном клубе и попали на видео

«112»: в Ростове мигранты дважды избили администратора компьютерного клуба

В Ростове-на-Дону мигранты дважды жестоко избили администратора компьютерного клуба. Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно, как мужчина разговаривает с иностранцем на пороге. Когда аргументы закончились, последний ударил сотрудника компьютерного клуба по лицу. Россиянин упал и ударился головой о кафельный пол.

Как выяснило издание, все произошло в ростовском клубе на улице Космонавтов. Пришедшая компания молодых людей не собиралась играть: они кричали, разбрасывали джойстики, хамили другим гостям. Администратор попросил шумных визитеров покинуть помещение. В ответ на мужчину напали.

Чуть позже один из агрессоров снова избил администратора. У пострадавшего были раздроблены кости черепа, начался отек мозга. За его жизнь борются врачи.

Обидчиков россиянина пока не удалось найти.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мигранта, который избил 25-летнюю сожительницу и ударил ее ножом в грудь.