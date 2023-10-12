В российском городе мигрант избил сожительницу и ударил ее ножом в грудь

В Петербурге задержали мигранта, избившего сожительницу и ударившего ее ножом

В Петербурге задержали 26-летнего мигранта, сильно избившего свою 25-летнюю сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 7 октября в полицию позвонили из больницы и рассказали, что к ним доставили женщину из квартиры дома №171/2 по проспекту Ветеранов со следами побоев и ножевым ранением груди. Потерпевшая попала в реанимацию. Однако силовики успели ее опросить. Выяснилось, что она живет с гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Днем он вернулся в квартиру в пьяном состоянии, поссорился с подругой и сильно избил, а затем вонзил ей в грудь нож.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Найти нападавшего удалось в ночь на 12 октября. Он находится в России нелегально с 2019 года. В 2023-м его приговорили к добровольному самостоятельному выезду из страны и штрафу за кражу алкоголя из магазина. Он не выполнил требования.