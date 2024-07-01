Жесткое избиение мигрантами вступившихся за девушек россиян попало на видео

В Петрозаводске двух молодых людей избили на перекрестке

В Петрозаводске двух вступившихся за девушек россиян мигранты жестко избили на перекрестке. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов города, ролик опубликовали в Telegram-канале Shot.

По данным Следственного комитета, нападавшими могут быть мигранты, а инцидент произошел после того, как молодые люди заступились за девушек, к которым «приезжие проявляли навязчивое внимание». Проводится проверка, пишут РИА Новости.

Как видно на кадрах, двое россиян шли по тротуару в сторону перекрестка, когда внезапно с разных сторон к ним подбежали двое мужчин и напали на них. Мужчина в красной футболке в прыжке пнул одного из прохожих двумя ногами в спину, тот упал. Нападавшие с силой били потерпевших руками и ногами преимущественно по голове.

Избиение длилось около минуты, после чего двое мужчин перешли дорогу и скрылись в неизвестном направлении, а пострадавшие остались лежать на асфальте — одному из молодых людей удалось подняться самостоятельно, а второму потребовалась помощь, идти ему было тяжело.

Ранее в Екатеринбурге мигрант напал на сотрудника МЧС, вступившегося за женщину после ДТП. Конфликт также попал на видео.