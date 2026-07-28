Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 28 июля 2026Мир

Раскрыт настрой Трампа по урегулированию украинского конфликта

WSJ: Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, Трамп готов играть конструктивную роль в мирном процессе по Украине и взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией по этому вопросу.

Кроме того, по словам чиновника, американский лидер с оптимизмом оценивает перспективы заключения сделки. Издание отмечает, что Трамп заявлял президенту России Владимиру Путину, что хотел бы добиться урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что глава Белого дома изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала
    Индия испытала замену С-400
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok