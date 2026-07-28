Раскрыт настрой Трампа по урегулированию украинского конфликта

WSJ: Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, Трамп готов играть конструктивную роль в мирном процессе по Украине и взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией по этому вопросу.

Кроме того, по словам чиновника, американский лидер с оптимизмом оценивает перспективы заключения сделки. Издание отмечает, что Трамп заявлял президенту России Владимиру Путину, что хотел бы добиться урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что глава Белого дома изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной.