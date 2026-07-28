Россиян предостерегли от одного действия с унитазом

Химик Дорохов: Смывать еду в унитаз нельзя

Смывать еду в унитаз категорически нельзя, так как это может привести к серьезным засорам и дорогостоящему ремонту. Об этом предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, канализационная система рассчитана только на транспортировку жидких отходов и воды. Попадание в нее любых посторонних предметов серьезно нарушает работу, и в первую очередь это касается органики. Особую опасность представляют жиры, к примеру, жарки от мяса, или масло, которые остаются жидкими только в нагретом виде. В канализации они остывают и оседают на трубах.

«Эта липкая масса служит отличной основой для налипания других отходов: пищевых остатков, волос, влажных салфеток. Со временем эти наросты превращаются в плотные, твердые образования. Для них даже придумали специальный термин — жирберг, что означает гигантскую глыбу застывшего жира», — объяснил Дорохов. Он отметил, что жирберг может весить несколько тонн и полностью перекрывать движение стоков. В таком случае потребуется сложная и дорогая очистка, в процессе которой часто требуется полная замена участка канализации.

Эксперт подчеркнул, что к засорам приводят и сами пищевые отходы. В том числе это разбухающие в воде крупы, макароны, мука и тесто, не разлагающиеся кофейная гуща и чайная заварка, а также остатки майонезных салатов, соусы, косточки, кожура и огрызки, которые не растворяются и создают механические препятствия.

«Эта проблема носит не локальный, а системный характер. Засоры канализации — одна из главных причин коммунальных аварий, приводящих к затоплению подвалов и придомовых территорий сточными водами», — заключил Дорохов.

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