Россиянам объяснили порядок оплаты ремонта общедомового водопровода и канализации

Якубовский: Не нужно платить за ремонт общедомового имущества — это делает УК

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил порядок оплаты ремонта общедомового имущества — по его словам, обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование. Его слова приводит RT.

В случае поломки общедомового водопровода или канализации жильцу не нужно самому платить за ремонт. Якубовский также уточнил, что общими считаются стояки холодной и горячей воды, ответвления от них до первого отключающего устройства и само это устройство, а в системе канализации — стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения.

Поэтому устранение течи стояка, ремонт первого запорного крана или ликвидация засора общедомовой канализации должны проводиться управляющей организацией без дополнительной оплаты со стороны конкретного жильца, добавил парламентарий.

Строже правила с газовым оборудованием — газопровод до запорного крана на ответвлении в квартиру включительно относится к общему имуществу. А газопровод после этого крана, плита, колонка, котел и квартирный счетчик относятся к внутриквартирному оборудованию, пояснил депутат.

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