Нашли еще одну жертву убийцы ушедшей за грибами 12-летней Миланы

Убийце ушедшей за грибами 12-летней Миланы вменили еще два эпизода

Найдена еще одна жертва Федора Мехнина, признавшегося в расправе над ушедшей за грибами 12-летней Миланой в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчине вменяют еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей оказалась девятилетняя родственница фигуранта.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления.

При задержании у мужчины в рюкзаке нашли три миллиона рублей — деньги принадлежали партнерам Мехнина, которых он обокрал. Известно, что он хотел сбежать.