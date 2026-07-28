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Силовые структуры
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12:39, 28 июля 2026 (обновлено: 12:59, 28 июля 2026)Силовые структуры

Нашли еще одну жертву убийцы ушедшей за грибами 12-летней Миланы

Убийце ушедшей за грибами 12-летней Миланы вменили еще два эпизода
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Найдена еще одна жертва Федора Мехнина, признавшегося в расправе над ушедшей за грибами 12-летней Миланой в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчине вменяют еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей оказалась девятилетняя родственница фигуранта.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления.

При задержании у мужчины в рюкзаке нашли три миллиона рублей — деньги принадлежали партнерам Мехнина, которых он обокрал. Известно, что он хотел сбежать.

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