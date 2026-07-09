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Силовые структуры
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19:09, 9 июля 2026Силовые структуры

Убийца 12-летней Миланы пытался свести счеты с жизнью в камере

Признавшийся в убийстве 12-летней девочки из Ленобласти пытался свести счеты с жизнью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Федор Мехнин, признавшийся в расправе над 12-летней девочкой из Ленобласти, попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, при задержании у мужчины в рюкзаке нашли три миллиона рублей — деньги принадлежали партнерам Мехнина, которых он обокрал. Известно, что он хотел сбежать.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Урале экс-глава спецшколы добилась реабилитации по делу о насилии над детьми.

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