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Силовые структуры
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16:00, 9 июля 2026Силовые структуры

Экс-главу спецшколы с поощряемым насилием над детьми реабилитировали в российском регионе

На Урале экс-глава спецшколы добилась реабилитации по делу о насилии над детьми
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Бывшая директор екатеринбургской спецшколы, где насиловали детей, Наталья Поддубная добилась реабилитации. Она была осуждена за халатность, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, осенью 2022 года в спецшколе, которую возглавляла Поддубная, воспитанники совершили насилие в отношении 13-летнего подростка. Женщина об этом узнала, однако не сообщила в правоохранительные органы и не помогла ребенку. Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ и запретили занимать административные должности на два года.

Экс-директор не согласилась с приговором и оспорила это решение. В результате кассационный суд отменил приговор, а дело прекратили в связи с ее непричастностью.

Подросткам, совершившим насилие, вынесли приговор. Известно, что один из педагогов школы поощрял поведение юношей и так называемые товарищеские суды, которые те проводили.

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