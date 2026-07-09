Экс-главу спецшколы с поощряемым насилием над детьми реабилитировали в российском регионе

На Урале экс-глава спецшколы добилась реабилитации по делу о насилии над детьми

Бывшая директор екатеринбургской спецшколы, где насиловали детей, Наталья Поддубная добилась реабилитации. Она была осуждена за халатность, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, осенью 2022 года в спецшколе, которую возглавляла Поддубная, воспитанники совершили насилие в отношении 13-летнего подростка. Женщина об этом узнала, однако не сообщила в правоохранительные органы и не помогла ребенку. Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ и запретили занимать административные должности на два года.

Экс-директор не согласилась с приговором и оспорила это решение. В результате кассационный суд отменил приговор, а дело прекратили в связи с ее непричастностью.

Подросткам, совершившим насилие, вынесли приговор. Известно, что один из педагогов школы поощрял поведение юношей и так называемые товарищеские суды, которые те проводили.