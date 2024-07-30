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10:22, 30 июля 2024Силовые структуры

Трех учеников российской спецшколы приговорили к срокам за насилие над подростками

В Екатеринбурге вынесли приговор ученикам спецшколы, насиловавшим подростков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Урале вынесли приговор трем подросткам, насиловавшим учеников в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Двое подростков получили по девять лет воспитательной колонии, а третий — семь лет. Юноши не признали вину, их адвокаты будут подавать апелляцию.

По данным следствия, в спецшколе № 124 содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. Педагог поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. В октябре 2022 года ряд несовершеннолетних воспитанников учреждения совершили в отношении другого противоправные действия.

Ранее бывшего директора екатеринбургской спецшколы приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Осужденная не сообщила о преступлении в правоохранительные органы и не оказала помощь потерпевшему, в результате чего в отношении него вновь были совершены те же действия.

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      Екатерина Кашурникова
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