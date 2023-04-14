В российской спецшколе насиловали подростков по «зоновским» понятиям

Е1: в Екатеринбурге подростки спецшколы насиловали других учеников по «зоновским» понятиям

В Екатеринбурге подростки спецшколы, находящейся в жилом районе Елизавета, с подачи преподавателя насиловали других учеников по зоновским понятиям. Об этом российскому порталу Е1 сообщил адвокат Георгий Краснов со ссылкой на подзащитного.

Он пояснил, что в учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. По словам Краснова, педагог из спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других.

Адвокат разъяснил, что к нему обратилась мать учащегося, который сбежал из учебного заведения и рассказал ей о царящих там порядках.

«Воспитатель, мужчина около 70 лет, учил подростков зоновским понятиям, кастам. Ставил вопросы о том, чтобы зачуханить, или опустить (совершить половой акт — прим. «Ленты.ру») . В сентябре-октябре 2022 года двое старших ребят так насиловали одного из мальчиков, заставляли заниматься оральным сексом после такого собрания», — сообщил Краснов.

Он отметил, что пострадавшего несовершеннолетнего уже удалось допросить. Адвокат предположил, что жертв было больше. По сведениям Краснова, одного из насильников, 15-летнего юношу, задержали, второй сумел сбежать из спецшколы.

В управлении Следственного комитета России по Свердловской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее стало известно о случаях изнасилования детей в школе №1392 имени Рябинкина в Новой Москве. Там в декабре 2022 года девятиклассники привели 12-летнего мальчика в школьный туалет, где совершили надругательство, а затем запугали его, чтобы тот не рассказывал о случившемся. Факт преступления вскрылся только в конце марта 2023-го. Было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше упомянутая школа в Новой Москве также оказывалась в центре скандала. Тогда изнасилование произошло не в стенах учебного заведения, а дома у одного из учащихся. Четвероклассник в отсутствие взрослых угрожал однокласснику и снял на камеру надругательство над ним. Позже видео попало в школьные чаты.