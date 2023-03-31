Появились подробности второго случая изнасилования ученика школы в Новой Москве

МК.RU: ко второму случаю изнасилования в Новой Москве могут быть причастны девятиклассники

Ко второму случаю изнасилования ученика школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве могут быть причастны девятиклассники. Такие подробности появились на портале МК.RU.

По данным издания, мать 12-летнего мальчика догадалась о случившемся с ее сыном после того, как вскрылся первый случай. Женщина заметила, что пятиклассник стал замкнутым и перестал посещать школу. Тогда она решила расспросить сына о его состоянии.

В итоге ребенок признался матери, что над ним надругались двое старшеклассников. Девятиклассники привели его в школьный туалет, где совершили насилие, а затем запугали, чтобы он не рассказывал о случившемся. Известно, что со школьником уже побеседовали столичные следователи в присутствии психолога.

В середине марта упомянутая школа в Новой Москве уже оказывалась в центре скандала. Тогда изнасилование произошло не в стенах школы №1392, а дома у одного из учащихся. Четвероклассник в отсутствие взрослых угрожал однокласснику и снял на камеру надругательство над ним. Позже видео попало в школьные чаты.

Ранее же сообщалось, что надругательству подвергся и ученик из Тувы. Насилие над ним также было совершено в школьном туалете.