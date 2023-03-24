Раскрыты обстоятельства съемки видео с «изнасилованием» четвероклассника

Московская школа объяснила «изнасилование» четвероклассника сверстником подражанием порно

Московская школа раскрыла обстоятельства съемки видео с «изнасилованием» четвероклассника. С объяснением выступила исполняющая обязанности директора школы №1392 Наталья Митряева, заявление опубликовано в официальной группе школы во «ВКонтакте».

О случившемся между сверстниками стало известно 23 марта. Родители пострадавшего ребенка узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. Они написали заявление в полицию.

По словам Митряевой, видео было снято в подражание порнографическим фильмам. «Рядом не было взрослых, два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео», — прокомментировала ситуацию врио директора.

Она отметила, что после случившегося с обоими участниками инцидента побеседовали психологи.

В Следственном комитете уже заявили о начале проверки по факту инцидента. Школа сотрудничает с правоохранителями.