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12:12, 24 марта 2023Россия

Раскрыты обстоятельства съемки видео с «изнасилованием» четвероклассника

Московская школа объяснила «изнасилование» четвероклассника сверстником подражанием порно

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Московская школа раскрыла обстоятельства съемки видео с «изнасилованием» четвероклассника. С объяснением выступила исполняющая обязанности директора школы №1392 Наталья Митряева, заявление опубликовано в официальной группе школы во «ВКонтакте».

О случившемся между сверстниками стало известно 23 марта. Родители пострадавшего ребенка узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. Они написали заявление в полицию.

По словам Митряевой, видео было снято в подражание порнографическим фильмам. «Рядом не было взрослых, два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео», — прокомментировала ситуацию врио директора.

Она отметила, что после случившегося с обоими участниками инцидента побеседовали психологи.

В Следственном комитете уже заявили о начале проверки по факту инцидента. Школа сотрудничает с правоохранителями.

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Марк Леонов
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