В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника

Администрация школы Москвы прокомментировала видео с «изнасилованием» четвероклассника

Видео с «изнасилованием» четвероклассника в Новой Москве прокомментировала администрация школы № 1392, в которой учатся дети. Заявление исполняющей обязанности директора Натальи Митряевой опубликовано в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

По словам Митряевой, съемка происходила дома у одного из учеников в выходные, когда рядом не было взрослых.

«У классного руководителя выстроены доверительные отношения с детьми, поэтому один из учеников сообщил ей о произошедшем 20 марта, в понедельник. Сразу же родители двоих учащихся были приглашены в школу, мы обсудили ситуацию», — рассказала она.