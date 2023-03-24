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11:48, 24 марта 2023Россия

В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника

Администрация школы Москвы прокомментировала видео с «изнасилованием» четвероклассника

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Видео с «изнасилованием» четвероклассника в Новой Москве прокомментировала администрация школы № 1392, в которой учатся дети. Заявление исполняющей обязанности директора Натальи Митряевой опубликовано в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

По словам Митряевой, съемка происходила дома у одного из учеников в выходные, когда рядом не было взрослых.

«У классного руководителя выстроены доверительные отношения с детьми, поэтому один из учеников сообщил ей о произошедшем 20 марта, в понедельник. Сразу же родители двоих учащихся были приглашены в школу, мы обсудили ситуацию», — рассказала она.

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Варвара Родикова
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В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника
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