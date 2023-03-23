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18:47, 23 марта 2023Россия

Стали известны новые детали надругательства над четвероклассником в Новой Москве

Школьника из Новой Москвы затравили за видео с «изнасилованием» четвероклассника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Школьника из Новой Москвы затравили за ролик с «изнасилованием» четвероклассника. Новые детали инцидента с надругательством сообщает портал MSK1.RU, корреспонденту которого удалось поговорить с учениками школы, в которой учится пострадавший ребенок.

По данным издания, один из четвероклассников позвал одноклассника домой, где каким-то образом убедил раздеться и поучаствовать в съемке. После этого надругательства он разослал видео своим приятелям, а те стали делиться им в других чатах. При этом уточняется, что автор видео рассчитывал на одобрение своего поступка, однако сам столкнулся с травлей.

«Все произошло не так, как ожидал автор идеи. Его не поддержали дети в классе. Они сделали видеопротест, где обзывали его геем», — приводит MSK1.RU слова матери одного из учеников, которая показала корреспонденту сообщения из групповых чатов.

Также изданию стало известно, что в школе нередки драки между учениками, а педагоги часто не могут вмешаться и что-либо сделать с конфликтами.

О случившемся между четвероклассниками стало известно ранее 23 марта. По данным Telegram-канала Mash, родители пострадавшего ребенка узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. После того как ситуация была предана огласке, родители других учеников возмутились, а классная руководительница детей сообщила, что видеоролик висит в соцсетях около недели. Родители мальчика написали заявление в полицию.

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Марк Леонов
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