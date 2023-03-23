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19:07, 23 марта 2023Силовые структуры

Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника

СКР проведет проверку сообщения об изнасиловании четвероклассника из школы в Новой Москве
Начало событий в новости Стали известны новые детали надругательства над четвероклассником в Новой Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи проведут проверку по сообщению об изнасиловании ученика из школы в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе доследственной проверки по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего будут выясняться все обстоятельства произошедшего, для этого проводится опрос педагогов и очевидцев.

Ранее 23 марта стало известно, что родители пострадавшего четвероклассника узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. Один из школьников позвал одноклассника домой, где убедил раздеться и поучаствовать в съемке.

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Любовь Ширижик
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