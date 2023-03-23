Раскрыты подробности изнасилования четвероклассника из Новой Москвы

Изнасилование четвероклассника из Новой Москвы произошло дома у одного из школьников

Изнасилование ученика школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве произошло дома у одного из школьников. Подробности инцидента «Ленте. ру» раскрыли в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Действия между двумя учениками происходили дома у одного из детей предположительно в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы», — рассказали в ведомстве, объяснив, что в тот же день родителей школьников пригласили на встречу, а информация о том, что школа скрывала сведения о происходящем, не соответствует действительности.

В департаменте добавили, что с учениками класса провели беседу психолог и социальный педагог, также администрация школы организовала встречу с родителями учащихся. В ведомстве заверили, что школа сотрудничает с правоохранителями и оказывает им необходимое содействие.

О случившемся стало известно ранее 23 марта. По данным Telegram-канала Mash, родители пострадавшего ребенка узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. После того как ситуация была предана огласке, родители других учеников возмутились, а классная руководительница детей сообщила, что видеоролик висит в соцсетях около недели. Родители мальчика написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю школьницу у себя дома. Мужчину задержали, по факту произошедшего возбуждено дело.