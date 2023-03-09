Бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю россиянку у себя дома

В Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю школьницу у себя дома

В Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю местную жительницу у себя дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в январе школьница пришла в гости к экс-преподавателю. Там он надругался над ней. Отмечается, что 8 марта в полицию обратилась мать девятиклассницы.

В настоящий момент мужчину задержали. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.