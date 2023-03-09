Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 9 марта 2023Силовые структуры

Бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю россиянку у себя дома

В Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю школьницу у себя дома

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю местную жительницу у себя дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в январе школьница пришла в гости к экс-преподавателю. Там он надругался над ней. Отмечается, что 8 марта в полицию обратилась мать девятиклассницы.

В настоящий момент мужчину задержали. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье
Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет
Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей
Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили
Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры
Стало известно о задержании Михаила Шаца
Размер брокерского счета россиян за год стал вдвое меньше
Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.