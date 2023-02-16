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14:38, 16 февраля 2023Силовые структуры

Учителя музыки задержали за развращение маленьких девочек в Подмосковье

В Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки развращавшего маленьких учениц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области задержали 53-летнего местного жителя за развращение маленьких девочек. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня 2022 по февраль 2023 года учитель музыки в частой школы домогался учениц во время занятий. Отмечается, что потерпевшие были младше 12 лет.

По факту произошедшего проводится проверка. Сейчас задержанного допрашивают.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 25-летний учитель информатики домогался 13-летней школьницы.

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Екатерина Власова
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