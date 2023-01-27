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10:50, 27 января 2023Силовые структуры

В российском регионе 25-летний учитель информатики домогался 13-летней школьницы

В Ленинградской области 25-летний учитель информатики домогался 13-летней школьницы

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock

В Ленинградской области 25-летний учитель информатики домогался 13-летней школьницы. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 25 января девочка сбежала из дома в Кудрове, так как поссорилась с родителями. Родные обратились в полицию, чтобы найти подростка. Когда школьницу обнаружили, она рассказала о действиях фигуранта: 12 января педагог приставал к потерпевшей.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. По факту произошедшего возбудили дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее стало известно, что в Челябинске 50-летнего учителя ОБЖ заподозрили в развращении 15-летней школьницы.

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Екатерина Власова
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